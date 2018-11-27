ДТП с участием игрока НБА попало на видео

Издание TMZ опубликовало видео ДТП, в котором поучаствовал баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Авария произошла в минувшую пятницу на шоссе в городе Окленд, штат Калифорния. Тогда местная полиция сообщала, что один из участников движения на шоссе 24 потерял управление и врезался в черный « Порше », которым управлял Карри.

На записи видеорегистратора одного из свидетелей ДТП и впрямь видно, как светлый автомобиль теряет управление и пересекает траекторию движения «Порше». После этого машины сначала сталкиваются друг с другом, а затем влетают в отбойник.

В результате аварии не пострадал ни Стефен Карри, ни второй автомобилист.

Сегодня, как сообщает ESPN, Карри вернется к тренировкам в «Голден Стэйт Уорриорз» в общей группе. С 8 ноября баскетболист тренировался по индивидуальной программе из травмы ноги.