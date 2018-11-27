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ДТП с участием игрока НБА попало на видео 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
Издание TMZ опубликовало видео ДТП, в котором поучаствовал баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.
Авария произошла в минувшую пятницу на шоссе в городе Окленд, штат Калифорния. Тогда местная полиция сообщала, что один из участников движения на шоссе 24 потерял управление и врезался в черный «Порше», которым управлял Карри.
На записи видеорегистратора одного из свидетелей ДТП и впрямь видно, как светлый автомобиль теряет управление и пересекает траекторию движения «Порше». После этого машины сначала сталкиваются друг с другом, а затем влетают в отбойник.
В результате аварии не пострадал ни Стефен Карри, ни второй автомобилист.
Сегодня, как сообщает ESPN, Карри вернется к тренировкам в «Голден Стэйт Уорриорз» в общей группе. С 8 ноября баскетболист тренировался по индивидуальной программе из травмы ноги.
Porsche , ДТП
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