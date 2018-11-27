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Жена начальника полиции стала фигуранткой дела о смертельном ДТП 

Рамблер + ещё 25 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Telegram-канал Mash сообщает, что в результате ДТП с участием жены начальника полиции Подольска Анастасии Баландиной погибли пятеро человек.
Авария произошла 17 ноября на Старосимферопольском шоссе. По данным канала, 34-летняя женщина, находившаяся за рулем Toyota Land Cruiser, врезалась в стоявший на «аварийке» автомобиль Mitshibishi.
По данным агентства «Москва», женщина находится под подпиской о невыезде. Глава пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова заявила, что против женщины-водителя Toyota возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Имени этой женщины она не назвала.
Представитель МВД отметила, что женщине уже предъявили обвинение.
По данным Mash, водитель Mitshibishi остановился, чтобы заменить лопнувшее колесо, включив аварийные сигналы и поставив аварийный знак. В этот момент в его автомобиль врезалась Toyota. Канал отмечает, что четверо пассажиров Mitshibishi погибли на месте, а пятый умер в больнице.
В областном управлении МВД заявили, что женщина допустила наезд на Mitsubishi Grandis, остановившийся из-за поломки. В полиции подтвердили информацию о пятерых погибших и сообщили о еще двух пострадавших пассажирах Mitsubishi. Водитель Toyota также получила травмы.
По делу назначили автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы.
Комментарии1
Mitsubishi Grandis , Toyota , Toyota Land Cruiser , Mitsubishi , Татьяна Петрова , МВД , ДТП
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