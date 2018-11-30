Вор в законе погиб в ДТП под Челябинском

Челябинский вор в законе Степа погиб в ДТП, сообщил РИА Новости собеседник в силовых структурах.

Накануне вечером на 108-м километре автодороги Челябинск — Екатеринбург столкнулись четыре машины — Tata , грузовая Volvo с прицепом, Land Rover и «Газель». По версии полиции, прицеп Volvo оказался на встречной полосе, после чего в него врезались сначала Tata, а затем Land Rover и «Газель».

В результате ДТП погибли пять человек — водитель Tata, водитель Land Rover и три его пассажира.

По словам источника агентства, за рулем Volvo находился гражданин Казахстана, за рулем Tata — житель Агаповского района Челябинской области, за рулем «Газели» — 26-летний мужчина, а за рулем Land Rover — 58-летний Степан Милованов , известный в криминальном мире как Степа.

Ранее Степан Милованов был судим за разбойные нападения и вымогательства. В автомобиле, которым он управлял, также находились его 21— и 31-летний сыновья и 56-летний мужчина.