Наказание за оставление места ДТП могут смягчить

В течение последние 10 лет количество ДТП стабильно снижается, именно поэтому, учитывая такую тенденцию, некоторые административные нормы могут быть смягчены.

На данный момент за оставление места ДТП предусмотрено 2 вида наказания — либо арест на 15 суток, либо лишение права управления ТС от 1 до 1,5 лет.

По факту очень часто бывают ситуации, когда вред общественным нормам не нанесен, либо участник ДТП сначала покинул место, а потом снова вернулся. Бывает и так, что сначала приезжает аварийный комиссар, оформляются необходимые документы, после чего второй участник уезжает по своим делам, а первый вызывает ГИБДД и при этом указывает, что с места происшествия виновный скрылся. В итоге тот гражданин, который уехал, потому как считал, что все исполнил, оказывается виноватым в оставлении места ДТП, и ему приходится отвечать по всей строгости существующего закона.

Депутат является одним из авторов законопроекта, согласно которому статья об ответственности граждан за оставление места ДТП, в случае принятия поправки, может быть дополнена наказанием в виде 5 тысяч рублей. Окончательный выбор о наказании сделает суд, учитывая все нюансы происшествия.