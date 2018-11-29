Заехал за добавкой: нетрезвый водитель протаранил двери магазина

Судя по видео, двери и витрина магазина от удара оказались практически разрушены.

Водитель легкового автомобиля на скорости въехал в двери магазина в городе Спасск-Дальний Приморского края. Последствия разрушительного вторжения оказались сняты на видео

Как следует из комментария в сообществе dps_control_spassk, где был размещен видеоролик, управлявший автомобилем человек мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Какие мотивы двигали им при совершении этого поступка, остается неизвестным.

Судя по видео, двери и витрина магазина от удара оказались практически разрушены. Судя по характеру повреждений, владельцу придется менять всю входную группу. Машина при таране также получила значительные повреждения.