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Заехал за добавкой: нетрезвый водитель протаранил двери магазина 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: dps_control_spassk, Instagram
Судя по видео, двери и витрина магазина от удара оказались практически разрушены.
Водитель легкового автомобиля на скорости въехал в двери магазина в городе Спасск-Дальний Приморского края. Последствия разрушительного вторжения оказались сняты на видео.
Как следует из комментария в сообществе dps_control_spassk, где был размещен видеоролик, управлявший автомобилем человек мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Какие мотивы двигали им при совершении этого поступка, остается неизвестным.
Судя по видео, двери и витрина магазина от удара оказались практически разрушены. Судя по характеру повреждений, владельцу придется менять всю входную группу. Машина при таране также получила значительные повреждения.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и врачи скорой помощи. Виновник инцидента пострадал, но ему была оказана медицинская помощь. О других пострадавших не сообщается. Подробности аварии выясняются.
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ГИБДД , ДТП
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