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Водитель пикапа в Таиланде погиб, столкнувшись со слоном 

Мир24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Водитель пикапа в Таиланде столкнулся со слоном и погиб, сообщает РИА «Новости».
Авария произошла ночью в национальном парке Кхао Яй. На трассе, проходящей через парк, был обнаружен покореженный пикап, в кабине которого находился погибший.
Тело мужчины пришлось доставать с помощью специальной техники. Участок дороги, по которой ехал водитель пикапа — житель Бангкока, не был освещен.
Рядом с разбитой машиной найдены следы слона. Спасатели полагают, что автомобиль столкнулся с животным.
Сейчас рейнджеры ищут слона, который мог получить травмы при столкновении.
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