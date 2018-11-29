Водитель пикапа в Таиланде столкнулся со слоном и погиб, сообщает РИА «Новости».
Авария произошла ночью в национальном парке Кхао Яй. На трассе, проходящей через парк, был обнаружен покореженный пикап, в кабине которого находился погибший.
Тело мужчины пришлось доставать с помощью специальной техники. Участок дороги, по которой ехал водитель пикапа — житель Бангкока, не был освещен.
Рядом с разбитой машиной найдены следы слона. Спасатели полагают, что автомобиль столкнулся с животным.
Сейчас рейнджеры ищут слона, который мог получить травмы при столкновении.