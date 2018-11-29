В Москве произошла крупная авария с автобусом 

В четверг, 29 ноября, в Москве автобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком MAN. Об этом сообщает РИА Новости.
В момент аварии в автобусе находились 15 человек. В ГИБДД агентству заявили о восьми пострадавших пассажирах. По данным РЕН ТВ, травмы получили десять человек.
Автобус номер 1225к направлялся из Некрасовки в Новокосино, когда врезался в ехавший впереди мусоровоз MAN. Авария произошла на 2-ой Вольской улице возле дома номер 26. Причина ДТП не уточняется.
В ГИБДД отметили, что у пострадавших травмы разной степени тяжести. Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что среди пострадавших оказались два ребенка.
Сотрудник экстренных служб Москвы заявил РИА Новости, что из-за аварии образовалась небольшая пробка.