В Казани в результате ДТП пострадали четыре человека

В Казани водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и врезался в световую опору, пишет kp.ru

По предварительным данным, 23-летний владелец машины превысил допустимую скорость.

В результате столкновения водитель получил ушиб головы, 18-летняя пассажирка сломала плечевую кость, ещё двое молодых людей, находившиеся на заднем сиденье, также получили травмы.

Возможной причиной аварии мог стать гололёд.

Ранее URA.RU передавало, что в ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек, в том числе двое детей.