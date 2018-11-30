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В Казани в результате ДТП пострадали четыре человека 

RT на русском + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Казани водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и врезался в световую опору, пишет kp.ru.
По предварительным данным, 23-летний владелец машины превысил допустимую скорость.
В результате столкновения водитель получил ушиб головы, 18-летняя пассажирка сломала плечевую кость, ещё двое молодых людей, находившиеся на заднем сиденье, также получили травмы.
Возможной причиной аварии мог стать гололёд.
Ранее URA.RU передавало, что в ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
RT на русском: последние новости
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Комсомольская правда , ДТП
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