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Крупное ДТП с микроавтобусом произошло в Красноярском крае 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли два человека, шестеро пострадали, сообщает управление МВД по региону.
По предварительным данным, утром в субботу на 20-м километре автодороги Дудинка-Алыкель-Норильск водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение со стоящим на полосе движения КАМАЗом, передает РИА «Новости».
В автобусе находились девять человек, шесть из них — подростки в возрасте 13-14 лет.
Водитель иномарки и пассажир погибли на месте; дети и еще одна пассажирка получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.
В данный момент на месте ДТП работает оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия. На месте лично находится начальник районного отдела МВД.
Ранее грузовик столкнулся с микроавтобусом в Москве.
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Volkswagen , МВД , РИА Новости , ДТП
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