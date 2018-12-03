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На МКАД произошла смертельная авария 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В понедельник, 3 декабря, в результате столкновения автомобилей на МКАД погиб человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По словам собеседников телеканала, авария произошла на съезде в районе Ярославского шоссе. Там столкнулись Toyota и Opel. В автомобиле Toyota зажало человека, спасти его не удалось.
Других деталей аварии РЕН ТВ не приводит, причина ДТП также не уточняется.
В ночь на 3 декабря на 20-м километре внешней стороны МКАД столкнулись четыре автомобиля: два грузовика Hyundai Porter, фура и внедорожник. В результате две машины перевернулись, пострадал один человек. Из-за ДТП пришлось перекрыть движение по двум полосам трассы.
Hyundai , Hyundai Porter , Toyota , Opel , РЕН ТВ , ДТП , Автоновости
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