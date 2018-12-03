На МКАД произошла смертельная авария

В понедельник, 3 декабря, в результате столкновения автомобилей на МКАД погиб человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседников телеканала, авария произошла на съезде в районе Ярославского шоссе. Там столкнулись Toyota Opel . В автомобиле Toyota зажало человека, спасти его не удалось.

Других деталей аварии РЕН ТВ не приводит, причина ДТП также не уточняется.