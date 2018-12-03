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Делом о попытке изнасилования в такси пермской зоозащитницы займётся СКР 

АиФ Пермь 12 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Проверку по факту попытки изнасилования в такси Гали Море займётся следственный комитет. После того, как неделю назад девушка села в такси, водитель начал рассказывать ей, как спит с 15-летними девочками и начал трогать её за колени.
Об этом пермская зоозащитница рассказала на своей странице в соцсетях. Ей удалось спастись только благодаря тому, что подруга Галины связалась с диспетчером, водителю позвонили и сказали отпустить пассажирку. Всё сказанное в салоне авто Галя Море записала на диктофон.
После случившегося девушка написала заявление в полицию, материалы проверки переданы в следственный комитет. Водитель установлен, и пока он находится на свободе.
«Я хочу добиться справедливого наказания, а пока мне больше ничего не известно о том, как идёт дело, — сообщила порталу 59.ru Галина Море. — Если произошедшее расценят как покушение на преступление, тогда ему предстоит заключение под стражу, если нет, то, скорее всего, ничего ему не будет».
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