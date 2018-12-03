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Пьяного иркутянина силой выволокли из заблокированного автомобиля 

АиФ Иркутск 12 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Сотрудникам ГИБДД пришлось применить физическую силу, чтобы вытащить пьяного иркутянина из заблокированного автомобиля.
Подозрительный автомобиль Toyota сотрудники ГИБДД остановили утром 1 декабря на улице Левый Берег Каи в Иркутске, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Внутри находилась компания выпивших молодых людей. Водитель иномарки имел все признаки алкогольного опьянения, однако отказался проходить освидетельствование, в связи с чем был составлен соответствующий протокол (ст. 12.26 КоАП РФ).
Пока правоохранители общались с водителем, один из пассажиров сел за руль автомобиля и заблокировал двери, чтобы не дать эвакуатору увезти транспорт. Полицейские стали требовать молодого человека выйти, но он игнорировал их требования. Тогда сотруднику пришлось разбить стекло на одной из дверей, а потом силой выволочь нарушителя из автомобиля.
В отделе полиции выяснилось, что «шоу» устроил 19-летний ранее судимый молодой человек. По данному факту проводится проверка. В ближайшее время действиям гражданина будет дана правовая оценка.
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Toyota , ГИБДД , МВД , ДТП , Автоновости
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