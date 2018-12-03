Пьяного иркутянина силой выволокли из заблокированного автомобиля

Сотрудникам ГИБДД пришлось применить физическую силу, чтобы вытащить пьяного иркутянина из заблокированного автомобиля.

Подозрительный автомобиль Toyota сотрудники ГИБДД остановили утром 1 декабря на улице Левый Берег Каи в Иркутске, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Внутри находилась компания выпивших молодых людей. Водитель иномарки имел все признаки алкогольного опьянения, однако отказался проходить освидетельствование, в связи с чем был составлен соответствующий протокол (ст. 12.26 КоАП РФ).

Пока правоохранители общались с водителем, один из пассажиров сел за руль автомобиля и заблокировал двери, чтобы не дать эвакуатору увезти транспорт. Полицейские стали требовать молодого человека выйти, но он игнорировал их требования. Тогда сотруднику пришлось разбить стекло на одной из дверей, а потом силой выволочь нарушителя из автомобиля.

В отделе полиции выяснилось, что «шоу» устроил 19-летний ранее судимый молодой человек. По данному факту проводится проверка. В ближайшее время действиям гражданина будет дана правовая оценка.