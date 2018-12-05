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МВД изменит правила сдачи экзаменов на права 

Рамблер + ещё 13 7 часов назад
Фото: САРАТОВ24
МВД готовит проект постановления, по которому испытания «площадка» и «город» будут объединены в один экзамен, сообщает ТАСС.
"Проект постановления находится в заключительной стадии его доработки, после чего он будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Предварительно согласование завершится в первом квартале 2019 года», — передаёт агентство слова своего собеседника.
Разработчики постановления уверены, что для проверки навыков вождения кандидатам достаточно показать уверенное управление автомобилем в условиях реального дорожного движения.
Впрочем в МВД отметили, что практические занятия на «площадке» не исчезнут из обучающей программы, несмотря на то, что автошколы уже не первый раз просят ГИБДД сократить количество упражнений вдвое.
«Проект постановления не предусматривает полное исключение ряда испытательных упражнений, проводимых на закрытой площадке", — говорится в сообщении.
Это значит, что будущих водителей продолжат обучать движению по «змейке», парковке задним ходом и повороту на 90 градусов.
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