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Москвич без прав на чужом авто устроил гонки с полицией 

Рамблер 4 часа назад
18-летний москвич без прав протаранил интим-салон на одолженном «Крайслере». Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, дорожные полицейские обратили внимание на белый «Крайслер», когда автомобиль таранил на Ленинградском проспекте сначала другие машины, затем интим-салон, а после этого проигнорировал требование полиции остановиться.
В какой-то момент водитель «Крайслера» потерял управление и врезался в отбойник. Тогда его и задержали полицейские.
Судя по видео с камеры наблюдения, молодой человек оказал сопротивление полиции при попытке вытащить его из машины. Процесс длился полминуты, а осуществляли его сразу пятеро правоохранителей.
«Мэш» отмечает, что водителем «Крайслера» оказался не его владелец, а одолживший машину 18-летний москвич, не имеющий водительского удостоверения.
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