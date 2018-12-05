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Автобус с пассажирами упал в пропасть в Индии 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press
Автобус с 30-ю пассажирами рухнул в ущелье на востоке Индии. Происшествие случилось в штате Трипура, пострадали 22 человека.
Пострадавшие пассажиры находятся в критическом состоянии, причина аварии пока не установлена. Данных о погибших нет, раненым оказывается помощь в местных больницах, сообщает телеканал NDTV.
В больнице, куда отвезли пострадавших, уже побывал главный министр штата, он пообещал взять расходы по лечению соотечественников на бюджет правительства.
Ранее News.ru сообщал, что пассажирский автобус упал в канал в индийском штате Карнатака. Водитель потерял управление, из-за чего машина перевернулась и рухнула в реку.
Выбраться удалось не всем пассажирам, жертвами аварии стали минимум 25 человек.
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