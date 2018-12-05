Автобус с пассажирами упал в пропасть в Индии

Автобус с 30-ю пассажирами рухнул в ущелье на востоке Индии. Происшествие случилось в штате Трипура, пострадали 22 человека.

Пострадавшие пассажиры находятся в критическом состоянии, причина аварии пока не установлена. Данных о погибших нет, раненым оказывается помощь в местных больницах, сообщает телеканал NDTV.

В больнице, куда отвезли пострадавших, уже побывал главный министр штата, он пообещал взять расходы по лечению соотечественников на бюджет правительства.

Ранее News.ru сообщал, что пассажирский автобус упал в канал в индийском штате Карнатака. Водитель потерял управление, из-за чего машина перевернулась и рухнула в реку.

Выбраться удалось не всем пассажирам, жертвами аварии стали минимум 25 человек.