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Хладнокровное убийство охранника в Чите попало на видео 

Вести.Ru + ещё 3 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
В минувшую среду, 5 декабря, в Чите был убит охранник ресторана-гостиницы «Панама-Сити». Убит со спины внезапно и хладнокровно. Камера наблюдения сняла на видео момент преступления: к сотруднику комплекса, разговаривающему с посетительницей, подошел мужчина, достал холодное оружие и ударил свою жертву в бок в область живота, а затем спокойно ушел.
Погибшим оказался местный житель 1981 года рождения. Местной прессе в УМВД по Забайкальскому краю подтвердили факт убийства. Преступник разыскивается. Его личность и мотивы пока не установлены.
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