Хладнокровное убийство охранника в Чите попало на видео

В минувшую среду, 5 декабря, в Чите был убит охранник ресторана-гостиницы «Панама-Сити». Убит со спины внезапно и хладнокровно. Камера наблюдения сняла на видео момент преступления: к сотруднику комплекса, разговаривающему с посетительницей, подошел мужчина, достал холодное оружие и ударил свою жертву в бок в область живота, а затем спокойно ушел.