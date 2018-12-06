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Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП 

Lenta.ru + ещё 17 49 минут назад
Цирковая фура с верблюдами из Сочи попала в аварию во время гастролей в Иркутской области. Видеозапись спасательной операции опубликована на сайте местного управления МВД.
Водитель не справился с управлением и въехал в кювет. В кузове находились два верблюда, Славик и Сережа. Сережа погиб на месте. Славик не пострадал, его подняли на ноги с помощью пожарных рукавов.
В ближайшем населенном пункте Эдучанка не удалось найти транспорт для перевозки верблюда, поэтому он отправился в поселок пешком в сопровождении пожарного автомобиля и погонщика. Животное прошло более 20 километров в 45-градусный мороз. Его разместили в одном из подсобных помещений пожарной части. В общей сложности спасательная операция продлилась восемь часов.
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