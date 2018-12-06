Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших

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На Кубани в ДТП со скорой погибли шесть человек 

Рамблер 8 часов назад
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибли шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Авария произошла утром 6 декабря на девятом километре трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная. Там в районе станицы Некрасовская ВАЗ-2114 столкнулся со скорой помощью.
Причина ДТП не уточняется. На фотографиях, опубликованных полицейскими, видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Жертвами аварии стали люди, находившиеся в ВАЗ-2114. Один из пассажиров легкового автомобиля выжил, но пострадал, также травмы получили три сотрудника скорой помощи.
Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что среди пострадавших оказался один ребенок. По словам собеседников агентства, в ВАЗ-2114 ехали семь человек — трое детей и четверо взрослых. Источник отметил, что ВАЗ и скорая столкнулись на узком повороте лоб в лоб. Скорая помощь в этот момент ехала на вызов.
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