В Москве таксист сбил двух пешеходов и скрылся

Днем в пятницу, 7 декабря, автомобиль такси сбил двух рабочих в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, это произошло неподалеку от дома номер восемь по Покровскому бульвару. В результате ДТП пострадали дорожные рабочие, уроженцы Средней Азии. Их госпитализировали.

Информированный источник «Интерфакса» заявил о трех пострадавших: двух пешеходов таксист сбил на тротуаре, а еще одного протащил на капоте. Двое пострадавших получили тяжелые травмы. По словам собеседника агентства, водитель находился за рулем Kia Ceed.

Для розыска таксиста в столице объявили план «Перехват».