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В Москве таксист сбил двух пешеходов и скрылся 

Рамблер + ещё 28 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Днем в пятницу, 7 декабря, автомобиль такси сбил двух рабочих в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, это произошло неподалеку от дома номер восемь по Покровскому бульвару. В результате ДТП пострадали дорожные рабочие, уроженцы Средней Азии. Их госпитализировали.
Информированный источник «Интерфакса» заявил о трех пострадавших: двух пешеходов таксист сбил на тротуаре, а еще одного протащил на капоте. Двое пострадавших получили тяжелые травмы. По словам собеседника агентства, водитель находился за рулем Kia Ceed.
Для розыска таксиста в столице объявили план «Перехват».
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