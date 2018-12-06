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В Коми перевернулся школьный автобус 

РИА Новости + ещё 3 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы в республике Коми начали проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса, который съехал в кювет и перевернулся, сообщает республиканское управление СК РФ.
"По имеющимся данным, сегодня в районе села Буткан Удорского района во время движения школьный автобус, в котором находились школьники, съехал в кювет и завалился на бок. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
По факту ДТП организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.
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