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СМИ сообщили об устроившем смертельное ДТП брате Кадырова 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В Чечне двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, возглавляющий Шалинский район республики, врезался за рулем Mercedes в «Жигули», в котором находилась семья из трех человек, сообщает «Кавказ. Реалии».
Двое пассажиров «Жигулей» — мать и дочь — от полученных травм скончались на месте. Выжившего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
По данным издания, охранники чиновника забрала телефоны у очевидцев происшествия, чтобы они не опубликовали снимки в сети. Представители Ибрагимова также обошли жителей близлежащих домов, чтобы убедиться в отсутствии у них видеозаписей ДТП.
Рамзан Кадыров, как пишет «Кавказ. Реалии», знает о произошедшем и пытается предотвратить развитие конфликта с родственниками погибших, чтобы те не объявили Ибрагимову кровную месть. Сам предполагаемый виновник ДТП находится в селе Герменчук.
Столкновение произошло поздно вечером во вторник, 4 декабря, в Грозном на улице Ханкальская. На странице Управления ГИБДД Чечни в Instagram опубликованы три фотографии с места происшествия. В подписи к ним сообщается, что погибли женщина 1996 года рождения и ее трехлетняя дочь. Причиной аварии стало превышение скорости.
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