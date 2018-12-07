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В Москве задержали сбежавшего с места ДТП таксиста 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали водителя такси, сбившего дорожных рабочих в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГИБДД.
Для задержания таксиста, скрывшегося с места ДТП, в столице объявляли план «Перехват».
В ГИБДД заявили, что его автомобиль Kia Rio остановили полицейские. Где именно, не уточняется.
В пятницу, 7 декабря, автомобиль такси сбил рабочих на улице Покровка. СМИ сообщали о двух или трех пострадавших в результате ДТП. По словам информированного источника «Интерфакса», двух пешеходов таксист сбил на тротуаре, а еще одного протащил на капоте. Двое пострадавших получили тяжелые травмы.
По данным «360», такси ехало со стороны Китай-города, затем оказалось на встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта, и наехало на тротуар, где стояли рабочие.
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