В Челябинске пытались скрыть факт ДТП с участием школьницы на Mercedes

Факт ДТП с участием 15-летней девушки, которая в состоянии опьянения на автомобиле Mercedes сбила сотрудника ДПС в Челябинске, подтверждается, один из руководителей полка ДПС ГИБДД УМВД по Челябинску пытался это скрыть, он отстранен от службы, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону.

Как сообщалось в группе "ВКонтакте", посвященной работе полиции России, ночью 24 ноября в Челябинске на автодороге "Меридиан" водитель автомобиля Mercedes-Benz , не выполнив законного требования об остановке, сбил инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску, а через 2 километра — еще одного инспектора батальона полка ДПС. Далее водитель, не справившись с управлением, сбивает дорожный знак, после чего из машины выбегают молодая девушка и парень. Отмечается, что управляла автомобилем 15-летняя девушка, которая находилась в состоянии опьянения.

Как сообщала областная полиция, подразделением собственной безопасности ГУМВД России по Челябинской области проводилась служебная проверка. Установлено, что 17 ноября в Калининском районе Челябинска у дома 115 по улице Новомеханической водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на стоящий автомобиль Лифан, далее водитель сбил дорожный знак напротив дома 1 по улице Каслинской. Сотрудники госавтоинспекции задержали водителя, им оказалась 15-летняя девушка, поясняет пресс-служба. Полиция добавляет, что материалы по ДТП были своевременно оформлены в установленном законом порядке. Кроме того, при остановке автомобиля травмы получил инспектор ДПС, которому была оказана разовая медпомощь.

"Также в ходе проверки будут даны оценки действиям руководителей городской госавтоинспекции. Так, выявлен факт попытки укрытия чрезвычайного происшествия с личным составом со стороны одного из должностных лиц из числа руководства городского полка ДПС. В настоящее время, на период проведения проверки, полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Материалы проверки будут направлены в следственный отдел по Калининскому району Челябинска СКР по Челябинской области для принятия процессуального решения, уточняется в сообщении.

Полиция добавляет, что в связи с недостижением водителем возраста привлечения к административной ответственности, материалы в отношении нее переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. В настоящее время к административной ответственности по статье 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции) привлечен законный представитель подростка, поясняется в сообщении.

Кроме того, в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), материал по данному факту направлен в следственное подразделение, говорится в сообщении.

Автомобиль после оформления ДТП передан собственнику — женщине 1957 года рождения, сообщает полиция.