Челябинская школьница на Mercedes сбила инспектора ДПС

Пятнадцатилетняя жительница Челябинска на автомобиле Mercedes совершила несколько ДТП, в результате одного из них получил травму инспектор ДПС . Об этом сообщили ТАСС в субботу в ГУ УМВД по Челябинской области.

"17 ноября в районе дома №115 по ул. Новомеханической водитель автомобиля Mercedes-Benz — пятнадцатилетняя девушка — совершила наезд на припаркованный автомобиль Lifan, после чего скрылась с места ДТП. В последствии она не справилась с управлением и совершила наезд на дорожный знак напротив дома по ул. Каслинской. При остановке машины травмы получил инспектор дорожно-патрульной службы, ему была оказана медицинская помощь", — сообщило ведомство.

Как добавили в полиции, в связи с тем, что юный водитель не достигла возраста привлечения к административной ответственности, материалы в отношении нее переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. "В настоящее время к административной ответственности привлечен законный опекун подростка по статье 20.22 — нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме, того так как в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса РФ — применение насилия в отношении представителя власти, материал по данному факту направлен в следственное подразделение", — уточнили в ведомстве.