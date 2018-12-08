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Челябинская школьница на Mercedes сбила инспектора ДПС 

ТАСС + ещё 11 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Пятнадцатилетняя жительница Челябинска на автомобиле Mercedes совершила несколько ДТП, в результате одного из них получил травму инспектор ДПС. Об этом сообщили ТАСС в субботу в ГУ УМВД по Челябинской области.
"17 ноября в районе дома №115 по ул. Новомеханической водитель автомобиля Mercedes-Benz — пятнадцатилетняя девушка — совершила наезд на припаркованный автомобиль Lifan, после чего скрылась с места ДТП. В последствии она не справилась с управлением и совершила наезд на дорожный знак напротив дома по ул. Каслинской. При остановке машины травмы получил инспектор дорожно-патрульной службы, ему была оказана медицинская помощь", — сообщило ведомство.
Как добавили в полиции, в связи с тем, что юный водитель не достигла возраста привлечения к административной ответственности, материалы в отношении нее переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. "В настоящее время к административной ответственности привлечен законный опекун подростка по статье 20.22 — нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме, того так как в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса РФ — применение насилия в отношении представителя власти, материал по данному факту направлен в следственное подразделение", — уточнили в ведомстве.
Как пояснили в полиции, службой собственной безопасности Главного управления МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. "Помимо этого, в ходе проверки будут даны оценки действиям руководителей городской Госавтоинспекции. Так как был выявлен факт попытки укрытия чрезвычайного происшествия с личным составом со стороны одного из должностных лиц из числа руководства городского полка ДПС. В настоящее время полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения проверки. Материалы проверки будут направлены в Следственный отдел по Калининскому району Челябинска Следственного управления СК РФ по Челябинской области для принятия процессуального решения", — отметили в ведомстве.
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