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В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли, один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля Mitsubishi Lancer с большегрузом Scania в Рязанской области на автодороге М-5 "Урал", сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.
"Сегодня в 10.00 в районе села Крутицы Шиловского района на автодороге М-5 "Урал" в результате столкновения легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и большегруза четыре человека погибли и один травмирован", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi Lancer на 279-м километре трассы столкнулся с большегрузом Scania, выехав на полосу встречного движения.
По факту ДТП идет проверка. Отмечается, что несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.
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