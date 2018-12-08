В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли, один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля Mitsubishi Lancer с большегрузом Scania в Рязанской области на автодороге М-5 "Урал", сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

"Сегодня в 10.00 в районе села Крутицы Шиловского района на автодороге М-5 "Урал" в результате столкновения легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и большегруза четыре человека погибли и один травмирован", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель Mitsubishi Lancer на 279-м километре трассы столкнулся с большегрузом Scania, выехав на полосу встречного движения.

По факту ДТП идет проверка. Отмечается, что несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.