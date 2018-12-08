На юге Москвы столкнулись пять машин

Пять автомобилей столкнулись на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет.

"На пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов произошло столкновение пяти единиц транспорта. Предварительно, пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, движение на этом перекрестке затруднено.

Ранее сообщалось, что на въезде в Уфу столкнулись около десяти машин.