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На юге Москвы столкнулись пять машин 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пять автомобилей столкнулись на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет.
"На пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов произошло столкновение пяти единиц транспорта. Предварительно, пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.
Как отмечается, движение на этом перекрестке затруднено.
Ранее сообщалось, что на въезде в Уфу столкнулись около десяти машин.
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