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В ДТП на Кубани погибли три человека 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
вое несовершеннолетних и водитель автомобиля Lada Priora погибли в результате лобового столкновения с грузовиком "КамАЗ" в Староминском районе Краснодарского края, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ". От удара легковой автомобиль съехал в кювет. В результате погиб водитель Lada Priora и двое его несовершеннолетних пассажиров", — говорится в сообщении ведомства.
Информация об аварии поступила в дежурную часть полиции около 16:30 мск. Столкновение произошло на 168-м километре трассы Краснодар — Ейск. По данным краевого управления полиции, личности погибших не установлены. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, движение на данном участке дороги затруднено.
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