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В Египте двое россиян погибли в ДТП 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Двое россиян погибли в автомобильной аварии в Египте, на трассе между Каиром и Хургадой.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел посольства России в Каире.
«ДТП произошло на трассе ближе к Рас Гарибу. Погибли два человека, один легко ранен», — сообщили в посольстве.
По предварительной информации, автомобиль с россиянами мог столкнуться с грузовым автомобилем.
Выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Доминиканской Республике в результате ДТП погибли молодожёны из Санкт-Петербурга, проводившие на курорте медовый месяц.
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