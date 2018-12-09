В Египте двое россиян погибли в ДТП

Двое россиян погибли в автомобильной аварии в Египте, на трассе между Каиром и Хургадой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел посольства России в Каире.

«ДТП произошло на трассе ближе к Рас Гарибу. Погибли два человека, один легко ранен», — сообщили в посольстве.

По предварительной информации, автомобиль с россиянами мог столкнуться с грузовым автомобилем.

Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Доминиканской Республике в результате ДТП погибли молодожёны из Санкт-Петербурга, проводившие на курорте медовый месяц.