Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ДТП со скорой на МКАД попало на видео 

Рамблер + ещё 14 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Паблик «RU_CHP: Первый по происшествиям» опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видео момента столкновения такси со скорой в Москве.
ДТП произошло минувшей ночью на 42 километре Московской кольцевой автодороги, где она пересекается с Калужским шоссе. По словам собеседника ТАСС в ГИБДД Москвы, в результате аварии пострадали четыре человека.
Судя по записи, сделанной видеорегистратором машины, следовавшей позади участников ДТП, таксист на высокой скорости потерял контроль над автомобилем на заснеженной дороге и врезался правым передним крылом в левое заднее скорой.
В результате управление потерял и водитель скорой помощи. Машина ударилась в отбойник, встала на левые колеса, а затем, столкнувшись с фонарем, завалилась набок и осталась лежать в таком положении посреди МКАД. Автомобиль такси также остановился посреди дороги.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под отзыв попали более 3 тысяч Volkswagen и Skoda
Toyota подготовит для гонок еще один вариант новой «Супры»
АвтоВАЗ отозвал Lada Vesta из-за запасок1
На базе RX-8 Mazda может создать новую модель
В Бурятии пять человек погибли в ДТП
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение