ДТП со скорой на МКАД попало на видео

Паблик «RU_CHP: Первый по происшествиям» опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видео момента столкновения такси со скорой в Москве.

ДТП произошло минувшей ночью на 42 километре Московской кольцевой автодороги, где она пересекается с Калужским шоссе. По словам собеседника ТАСС в ГИБДД Москвы, в результате аварии пострадали четыре человека.

Судя по записи, сделанной видеорегистратором машины, следовавшей позади участников ДТП, таксист на высокой скорости потерял контроль над автомобилем на заснеженной дороге и врезался правым передним крылом в левое заднее скорой.

В результате управление потерял и водитель скорой помощи. Машина ударилась в отбойник, встала на левые колеса, а затем, столкнувшись с фонарем, завалилась набок и осталась лежать в таком положении посреди МКАД. Автомобиль такси также остановился посреди дороги.