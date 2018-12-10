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Скорая помощь столкнулась с такси на МКАД в Москве 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло в понедельник в Москве, в результате пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в управлении столичного ГИБДД.
"Автоавария произошла на 42 км внутренней стороны МКАД, в районе пересечения с Калужским шоссе. Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего, по предварительным данным, пострадали четверо. На месте работают экстренные службы", — сказали в Госавтоинспекции.
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что легковой автомобиль, ставший участником ДТП, является машиной такси.
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