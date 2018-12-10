Панин попал в ДТП в центре Москвы

Актер Алексей Панин пострадал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает «Мэш».

По данным телеграм-канала, авария произошла на улице Подвойского в Пресненском районе столицы. Сначала там столкнулись два автомобиля такси, а затем в них врезался « Мерседес », на пассажирском сиденье которого находился Панин.

В результате аварии актер ударился головой. Ему пришлось вызвать скорую.

«Мэш» не уточнил, принадлежит ли «Мерседес» Панину, сколь серьезна травма, полученная актером, а также был ли он госпитализирован.

На прошлой неделе Алексей Панин попал в другую историю — был снят с рейса авиакомпании «Победа» за курение и пьяный дебош в самолете. Актер выкурил две сигареты в туалете, а в салоне кричал другим пассажирам, что знает, как курить в самолетах незаметно, потому что его бывшая жена работала стюардессой.