Панин попал в ДТП в центре Москвы 

Актер Алексей Панин пострадал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает «Мэш».
По данным телеграм-канала, авария произошла на улице Подвойского в Пресненском районе столицы. Сначала там столкнулись два автомобиля такси, а затем в них врезался «Мерседес», на пассажирском сиденье которого находился Панин.
В результате аварии актер ударился головой. Ему пришлось вызвать скорую.
«Мэш» не уточнил, принадлежит ли «Мерседес» Панину, сколь серьезна травма, полученная актером, а также был ли он госпитализирован.
На прошлой неделе Алексей Панин попал в другую историю — был снят с рейса авиакомпании «Победа» за курение и пьяный дебош в самолете. Актер выкурил две сигареты в туалете, а в салоне кричал другим пассажирам, что знает, как курить в самолетах незаметно, потому что его бывшая жена работала стюардессой.
В августе СМИ также писали, что Панин устроил пьяный дебош в самолете. В авиакомпании «Россия» рассказывали, что актер отказался от полета, сам Панин объяснил это «своими причинами», а собеседник ТАСС в аэропорту Симферополя назвал ею «панику» почувствовавшего нечто «неладное» артиста.