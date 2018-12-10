Шахматист-чемпион сбил женщину в Москве

Советский и российский шахматист Сергей Макарычев попал в ДТП. Гроссмейчтер за рулём Toyota сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает РЕН-ТВ.

Авария произошла на улице 1-я Останкинская на северо-востоке Москвы.

«Водитель не стал скрываться с места происшествия, дождался сотрудников ДПС и скорую помощь, » — цитирует ТАСС представителей ГИБДД.

Пострадавшая жива. Женщину госпитализировали с многочисленными травмами и ушибами. Автоинспекторы подчеркнули, что протокол об административном правонарушении на месте ДТП не составлялся.

Сергею Макарычеву 65 лет. Он является чемпионом Европы по шахматам 1974 года и победителем первенства мира 1977 года. Известен как наставник сборных СССР и России. Под руководством Макарычева национальные команды пять раз завоёвывали золото Всемирных Шахматных Олимпиад и выиграли два чемпионата Европы.