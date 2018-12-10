В Бурятии пять человек погибли в ДТП

Два легковых автомобиля Toyota столкнулись на трассе в Бурятии, в результате пять человек погибли, еще двое получили различные травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. По данным МВД, авария произошла около 19.10 (14.10 мск) на 53 километре автодороги "Култук-Монды". "По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Toyota Premio и Toyota Camry на месте происшествия погибли водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Premio. В медицинское учреждение доставлены двое пассажиров автомобиля Toyota Camry", — говорится в сообщении. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.