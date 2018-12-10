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В ДТП с участием полицейского в Бурятии погибли 5 человек 

Рамблер + ещё 19 21 час назад
Фото: РИА Новости
В сети появилось видео последствий страшной аварии в Бурятии. ДТП произошло вечером 10 декабря на трассе Култук — Монды. Столкнулись две Тойоты. В аварии погибли 5 человек, еще двое человек госпитализированы, передаёт пресс-служба регионального управления МВД.
По информации Телеграмм-канала Hue, 59-летний водитель Toyota Corona Premio выехал на встречную полосу. 35-летний участковый местного отдела полиции за рулём Toyota Camry среагировать не успел. Водитель Corona и четверо его пассажиров погибли. Двое пострадавших из Camry сейчас находятся под наблюдением медиков. ТАСС со ссылкой на главврача территориального центра медицины катастроф, сообщает, что оба получили нетяжёлые травмы.
Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.
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