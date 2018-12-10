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В Ленинградской области два человека погибли в ДТП 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли и двое пострадали при столкновении иномарки с автобусом ПАЗ в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 16.50 в Ломоносовском районе на Ропшинском шоссе водитель, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ПАЗ маршрута №650. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, девочка 2002 года рождения и женщина на вид 35 лет, Renault получили тяжкий вред здоровья. Двое пассажиров Renault, женщины, скончались на месте", — сказано в сообщении.
Проводится проверка.
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