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Уголовное дело могут возбудить из-за «челябинской Мары Багдасарян» 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
«Челябинская Мара Багдасарян» сбила инспектора ДПС, его начальники неудачно попытались это скрыть и могут стать фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее СМИ писали, что ранним утром 17 ноября 15-летняя челябинка, дочь дважды судимого за мошенничество бизнесмена, на спортивном «Мерседесе», формально принадлежащем ее 61-летней бабушке, проигнорировала требование инспектора полка ДПС остановиться и сбила его.
По данным прокуратуры, некоторые из руководителей отдела ГИБДД и управления МВД по Челябинску в попытке скрыть факт ДТП воспрепятствовали оформлению и регистрации факта ДТП, в котором инспектор получил ссадины рук и лица и ушибленную рану головы.
Ранее прокурор Челябинска Роман Самойлов рассказывал, что на место аварии прибыл заместитель командира полка городской ДПС. После этого он и переодетый в гражданскую одежду пострадавший прибыли в больницу. При этом факт службы пострадавшего в органах внутренних дел был скрыт.
Челябинская прокуратура провела проверку упомянутых фактов и обнаружила «достаточные данные, указывающие на признаки» таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями и превышение их. Максимальным наказанием, предусмотренным обеими статьями Уголовного кодекса, является лишение свободы на срок до четырех лет.
Вопрос о возбуждении дел на основании материалов прокурорской проверки предстоит решить управлению Следственного комитета по Челябинской области.
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