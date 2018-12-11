Уголовное дело могут возбудить из-за «челябинской Мары Багдасарян»

«Челябинская Мара Багдасарян» сбила инспектора ДПС , его начальники неудачно попытались это скрыть и могут стать фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее СМИ писали, что ранним утром 17 ноября 15-летняя челябинка, дочь дважды судимого за мошенничество бизнесмена, на спортивном « Мерседесе », формально принадлежащем ее 61-летней бабушке, проигнорировала требование инспектора полка ДПС остановиться и сбила его.

По данным прокуратуры, некоторые из руководителей отдела ГИБДД и управления МВД по Челябинску в попытке скрыть факт ДТП воспрепятствовали оформлению и регистрации факта ДТП, в котором инспектор получил ссадины рук и лица и ушибленную рану головы.

Ранее прокурор Челябинска Роман Самойлов рассказывал, что на место аварии прибыл заместитель командира полка городской ДПС. После этого он и переодетый в гражданскую одежду пострадавший прибыли в больницу. При этом факт службы пострадавшего в органах внутренних дел был скрыт.

Челябинская прокуратура провела проверку упомянутых фактов и обнаружила «достаточные данные, указывающие на признаки» таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями и превышение их. Максимальным наказанием, предусмотренным обеими статьями Уголовного кодекса, является лишение свободы на срок до четырех лет.