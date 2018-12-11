Полицейский на ходу остановил КамАЗ с пьяным водителем

В Великом Новгороде сотрудник ДПС на ходу запрыгнул в КамАЗ, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Об этом сообщается на сайте новгородской Госавтоинспекции.

Горожане заметили грузовик с «неадекватным» водителем, который создавал угрозу для других автомобилей, и обратились в дежурную часть ГИБДД.

Экипаж ДПС отправился в погоню за КамАЗом и настиг его на въезде на путепровод. Однако водитель игнорировал требования полицейских, увеличивал скорость и выезжал на «встречку».

Заблокировать большой грузовик машинами ДПС не удалось, поэтому один из полицейских на ходу запрыгнул в кабину КамАЗа. Через несколько секунд водителя задержали.

Водитель КамАЗа оказался 32-летним мужчиной, лишенным водительских прав за езду в нетрезвом виде. По данным ГИБДД, мужчина не предупредил о своей поездке законного владельца КамАЗа. Теперь автомобилисту грозит реальный тюремный срок.

По данным «ВНовгороде.ру», задержанный мужчина был мойщиком вагонов. КамАЗ принадлежит организации, в которой он работал. Издание отмечает, что перед задержанием мужчина врезался в ларек, но никто не пострадал.

По информации «ВНовгороде.ру», инцидент произошел 5 декабря, а 7 декабря мужчине назначили семь суток ареста, расследование его уголовного дела продолжается.