Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейский на ходу остановил КамАЗ с пьяным водителем 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Великом Новгороде сотрудник ДПС на ходу запрыгнул в КамАЗ, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Об этом сообщается на сайте новгородской Госавтоинспекции.
Горожане заметили грузовик с «неадекватным» водителем, который создавал угрозу для других автомобилей, и обратились в дежурную часть ГИБДД.
Экипаж ДПС отправился в погоню за КамАЗом и настиг его на въезде на путепровод. Однако водитель игнорировал требования полицейских, увеличивал скорость и выезжал на «встречку».
Заблокировать большой грузовик машинами ДПС не удалось, поэтому один из полицейских на ходу запрыгнул в кабину КамАЗа. Через несколько секунд водителя задержали.
Водитель КамАЗа оказался 32-летним мужчиной, лишенным водительских прав за езду в нетрезвом виде. По данным ГИБДД, мужчина не предупредил о своей поездке законного владельца КамАЗа. Теперь автомобилисту грозит реальный тюремный срок.
По данным «ВНовгороде.ру», задержанный мужчина был мойщиком вагонов. КамАЗ принадлежит организации, в которой он работал. Издание отмечает, что перед задержанием мужчина врезался в ларек, но никто не пострадал.
По информации «ВНовгороде.ру», инцидент произошел 5 декабря, а 7 декабря мужчине назначили семь суток ареста, расследование его уголовного дела продолжается.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
BMW разработала революционную автомобильную платформу
Почему нельзя жать на тормоз левой ногой
Lada на 2 месте в мире. В чем лукавство статистики?1
BMW X4 M 2019 года замечен в Калифорнии
Hyundai Palisade — богатырь из Южной Кореи1
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение