Скончался еще один пострадавший в ДТП с участием родственника Кадырова

Скончался водитель «Жигулей», который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после столкновения с « Мерседесом » двоюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова , пишут «Кавказ. Реалии».

ДТП произошло в ночь на 5 декабря на Ханкальской улице в Грозном. «Мерседес» врезался в «Жигули», в которых, помимо водителя, находились 22-летняя девушка и трехлетняя девочка. Обе пассажирки «Жигулей» скончались на месте, водитель иномарки не пострадал.

Как выяснили СМИ, «Мерседес» принадлежит двоюродному брату Рамзана Кадырова главе Шалинского района республики Турпал-Али Ибрагимову. При этом в республиканском МВД заявили, что за рулем находился не Ибрагимов, а его троюродный брат, имя которого не называется.

По информации «Кавказ. Реалии», в день похорон водителя «Жигулей, в доме Ибрагимова в селе Герменчук был траур.