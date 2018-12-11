Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скончался еще один пострадавший в ДТП с участием родственника Кадырова 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Скончался водитель «Жигулей», который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после столкновения с «Мерседесом» двоюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова, пишут «Кавказ. Реалии».
ДТП произошло в ночь на 5 декабря на Ханкальской улице в Грозном. «Мерседес» врезался в «Жигули», в которых, помимо водителя, находились 22-летняя девушка и трехлетняя девочка. Обе пассажирки «Жигулей» скончались на месте, водитель иномарки не пострадал.
Как выяснили СМИ, «Мерседес» принадлежит двоюродному брату Рамзана Кадырова главе Шалинского района республики Турпал-Али Ибрагимову. При этом в республиканском МВД заявили, что за рулем находился не Ибрагимов, а его троюродный брат, имя которого не называется.
По информации «Кавказ. Реалии», в день похорон водителя «Жигулей, в доме Ибрагимова в селе Герменчук был траур.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
BMW разработала революционную автомобильную платформу
Почему нельзя жать на тормоз левой ногой
Lada на 2 месте в мире. В чем лукавство статистики?1
BMW X4 M 2019 года замечен в Калифорнии
Hyundai Palisade — богатырь из Южной Кореи1
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение