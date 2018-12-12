Бывший начальник ГИБДД МВД РФ Владимир Федоров заявил, что россияне привыкли покупать диагностические карты у страховых компаний и поддержал инициативу депутатов вернуть процедуру осмотра автомобилей в ГИБДД, передаёт НСН.
«Техническое состояние автомобилей мгновенно улучшится. И все-таки человек в погонах находится под большим контролем, чем все остальные, » — заявил Фёдоров.
По словам бывшего главного автоинспектора России, сегодня правительство РФ обращает пристальное внимание на контроль в сфере пассажирских перевозок. Фёдоров уверяет, что в этой категории ДТП зачастую происходят из-за неисправности автомобилей.
Инициативу предать технический осмотр в ведение ГИБДД ранее выдвинул депутат Евгений Марченко. Парламентарий пояснил, что после того, как процедурой начали заниматься стразовые компании, количество автомобилей реально прошедших диагностику заметно снизилось. Кроме того Марченко подчеркнул, что в случае принятия инициативы, деньги автомобилистов за техосмотр не перестанут оседать в карманах бизнесменов, а будут поступать напрямую в бюджет.