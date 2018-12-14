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На Алтае водитель сбил детей на остановке 

Рамблер + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В городе Камень-на-Оби (Алтайский край) автомобиль врезался в автобусную остановку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, в результате ДТП травмы получили шесть человек.
Среди пострадавших оказались четверо несовершеннолетних. РЕН ТВ опубликовал видеозапись инцидента. На записи видно, как автомобиль на высокой скорости съезжает с заснеженной дороги и врезается в стоящих людей.
В ГИБДД подчеркнули, что водитель Toyota Sprinter съехал с дороги в условиях снегопада. Сейчас полицейские устанавливают детали ДТП.
Как сообщают «Каменские известия» со ссылкой на очевидицу событий, водитель сразу же выбежал из машины и попытался узнать, все ли живы. Пострадавшие молодые люди находились в шоковом состоянии.
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