На Алтае водитель сбил детей на остановке

В городе Камень-на-Оби (Алтайский край) автомобиль врезался в автобусную остановку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, в результате ДТП травмы получили шесть человек.

Среди пострадавших оказались четверо несовершеннолетних. РЕН ТВ опубликовал видеозапись инцидента. На записи видно, как автомобиль на высокой скорости съезжает с заснеженной дороги и врезается в стоящих людей.

ГИБДД подчеркнули, что водитель Toyota Sprinter съехал с дороги в условиях снегопада. Сейчас полицейские устанавливают детали ДТП.

Как сообщают «Каменские известия» со ссылкой на очевидицу событий, водитель сразу же выбежал из машины и попытался узнать, все ли живы. Пострадавшие молодые люди находились в шоковом состоянии.