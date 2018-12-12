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Под Пензой столкнулись три грузовика и автобус
РИА Новости
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ещё 3
3 часа назад
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РИА Новости
Комментарии
Три грузовика и автобус столкнулись на трассе под Пензой, один человек погиб и семеро ранены —
ГИБДД
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