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Под Пензой столкнулись три грузовика и автобус 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Три грузовика и автобус столкнулись на трассе под Пензой, один человек погиб и семеро ранены — ГИБДД
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