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Участник ДТП с Gelandewagen Тимати подал иск к страховщикам 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: YouTube
Владелец автомобиля Volkswagen, в марте этого года попавшего в ДТП с Gelandewagen охраны Тимати, обратился в суд из-за отказа «Ингосстраха» в выплатах на ремонт автомобиля. Об этом сообщает Business FM.
По данным портала, решение страховой компании обжаловал владелец таксопарка Артур Мартиросян. Именно ему принадлежит попавший в аварию Volkswagen.
За рулем автомобиля в момент ДТП находился водитель Грант Алтунян. Первоначально его признали виновным в аварии. Однако адвокат мужчины оспорил это решение, настояв, что именно действия водителя внедорожника привели к ДТП. В итоге, по информации портала, назначенный таксисту штраф отменили, административное дело против Алтуняна закрыли.
По данным BFM, в марте собственник Gelandewagen — Тимати — по заявлению своего водителя Александра Родионова получил в «Ингосстрахе» выплату по страховке в 400 тысяч рублей. После снятия с Алтуняна вины за ДТП владелец Volkswagen попросил страховщиков возместить ему расходы на ремонт в 200 тысяч рублей, но получил отказ.
В отказе представители страховщика указывали, что вина Алтуняна якобы «установлена и не оспорена».
Представляющий интересы Мартиросяна адвокат Евгений Скрипилев заявил, что его клиенту отказали в выплате незаконно. Он сослался на постановление пленума Верховного суда РФ от 29 января 2015 года. В постановлении сказано, что в случаях, когда документы полиции не позволяют установить вину застрахованного человека, он имеет право на страховую выплату.
Адвокат попросил взыскать стоимость ремонта — 184 тысячи рублей — и штраф с «Ингосстраха» из-за отказа его клиенту (50 процентов от суммы, то есть 92 тысячи рублей).
В отзыве «Ингосстраха» на иск заявили, что штраф Алтуняна был отменен «по процессуальным основаниям», так как при оформлении ДТП и протокола якобы были допущены нарушения. В компании сослались на требования закона, по которым даже при обоюдной вине участников аварии (или если их вину установить нельзя) страховщик возмещает только 50 процентов от понесенного ущерба.
В марте 2018 года автомобиль охраны рэпера Тимати попал в ДТП на Мытной улице неподалеку от Даниловского рынка. Gelandewagen столкнулся с такси и через несколько секунд загорелся.
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