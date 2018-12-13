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Украинцы массово продают авто на еврономерах 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Жители Украины массово продают автомобили с  еврономерами.
Украинцы отдают автомобили с иностранной
регистрацией буквально за копейки. Стоимость автомобилей на  еврономерах начинается от 300 американских
долларов. Если бы вы хотели приобрести автомобиль раньше, то  пришлось бы выложить минимум 1000-1500 долларов.
Также специалисты заметили, что владельцы скрывают
настоящую причину продажи и просто пишут о том, что продажа
вынужденная, ведь им необходимы средства «здесь и сейчас».
Эксперты предположили, что жители Украины,
услышав о  стоимости на растарможку автомобиля с еврономерами
посчитали, что им будет выгоднее продать автомобиль быстрее
и получить хоть и не большие, но всё-таки деньги.
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