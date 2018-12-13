Украинцы массово продают авто на еврономерах

Жители Украины массово продают автомобили с еврономерами.

Украинцы отдают автомобили с иностранной

регистрацией буквально за копейки. Стоимость автомобилей на еврономерах начинается от 300 американских

долларов. Если бы вы хотели приобрести автомобиль раньше, то пришлось бы выложить минимум 1000-1500 долларов.

Также специалисты заметили, что владельцы скрывают

настоящую причину продажи и просто пишут о том, что продажа

вынужденная, ведь им необходимы средства «здесь и сейчас».

Эксперты предположили, что жители Украины,

услышав о стоимости на растарможку автомобиля с еврономерами

посчитали, что им будет выгоднее продать автомобиль быстрее

и получить хоть и не большие, но всё-таки деньги.