Украинцы массово продают авто на еврономерах 

Жители Украины массово продают автомобили с еврономерами.
Украинцы отдают автомобили с иностранной
регистрацией буквально за копейки. Стоимость автомобилей на еврономерах начинается от 300 американских
долларов. Если бы вы хотели приобрести автомобиль раньше, то пришлось бы выложить минимум 1000-1500 долларов.
Также специалисты заметили, что владельцы скрывают
настоящую причину продажи и просто пишут о том, что продажа
вынужденная, ведь им необходимы средства «здесь и сейчас».
Эксперты предположили, что жители Украины,
услышав о стоимости на растарможку автомобиля с еврономерами
посчитали, что им будет выгоднее продать автомобиль быстрее
и получить хоть и не большие, но всё-таки деньги.