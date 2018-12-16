Число жертв в ДТП в Башкирии увеличилось до пяти

Число жертв с аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии увеличилось до пяти человек, среди погибших есть малыши двух и семи месяцев, сообщили в ГИБДД региона.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером на федеральной трассе М-7 в Дюртюлинском районе столкнулись две машины марки ВАЗ

"В результате ДТП скончались водители ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107, а также три пассажира одиннадцатой модели, 25-летняя женщина, 2-х месячный мальчик и 7-месячная девочка. Госпитализировали 23-летную пассажирку ВАЗ-2111 и 54-летнего пассажира ВАЗ-2107", — сообщает Госавтоинспекция Башкирии.