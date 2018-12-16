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Число жертв в ДТП в Башкирии увеличилось до пяти 

РИА Новости + ещё 18 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Число жертв с аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии увеличилось до пяти человек, среди погибших есть малыши двух и семи месяцев, сообщили в ГИБДД региона.
Ранее сообщалось, что в субботу вечером на федеральной трассе М-7 в Дюртюлинском районе столкнулись две машины марки ВАЗ.
"В результате ДТП скончались водители ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107, а также три пассажира одиннадцатой модели, 25-летняя женщина, 2-х месячный мальчик и 7-месячная девочка. Госпитализировали 23-летную пассажирку ВАЗ-2111 и 54-летнего пассажира ВАЗ-2107", — сообщает Госавтоинспекция Башкирии.
По данным ведомства, 24-летний местный житель за рулём ВАЗ-21110, двигаясь в сторону села Атсуярово, врезался в едущий навстречу ВАЗ-21074 под управлением 49-летнего жителя города Дюртюли, после чего с ней совершает столкновение попутно движущаяся автомашина Peugeot Partner под управлением 22-летнего жителя Уфимского района.
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