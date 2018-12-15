Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека 

RT на русском + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального МВД Максим Родионов.
По его словам, авария произошла на трассе М-7 на территории Дюртюлинского района Башкирии в субботу, 15 декабря, передаёт РИА Новости.
«Столкнулись две автомобиля марки ВАЗ, седьмой и одиннадцатой моделей. В автомобилях находилось семь человек, четверо из них погибли на месте происшествия. Среди погибших двое детей, их возраст и личности устанавливаются», — сказал Родионов.
Он отметил, что данные о пострадавших уточняются.
Ранее URA.RU передавало, что в ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
RT на русском: последние новости
В Лиссабоне 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов Опубликовано видео падения самосвала на аквапарк в Крыму В Бразилии в ДТП с автобусом пять человек погибли и 25 пострадали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как водители противостоят зиме
Автоэксперты рассказали, как правильно выбирать моторное масло1
«Пятерка» иномарок с лучшим салоном в уходящем году
Дороги в России восстановят за счет водителей4
Таможенникам позволили тормозить транспорт2
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение