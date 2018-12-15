В ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального МВД Максим Родионов.

По его словам, авария произошла на трассе М-7 на территории Дюртюлинского района Башкирии в субботу, 15 декабря, передаёт РИА Новости

«Столкнулись две автомобиля марки ВАЗ, седьмой и одиннадцатой моделей. В автомобилях находилось семь человек, четверо из них погибли на месте происшествия. Среди погибших двое детей, их возраст и личности устанавливаются», — сказал Родионов.

Он отметил, что данные о пострадавших уточняются.

Ранее URA.RU передавало, что в ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек, в том числе двое детей.