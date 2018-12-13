Наезд школьницы на гаишника попал на видео

В сети появилось видео ДТП, в котором 15-летняя девушка за рулём " Мерседеса " сбила сотрудника ДПС прямо на проезжей части. Авария произошла 17 ноября в Челябинске на автодороге «Меридиан», рапортует региональное управление Следственного комитета

На записи видно, как автоинспектор, дежуривший на обочине проезжей части, намеревается остановить автомобиль. Однако "Мерседес" сбивает полицейского и уезжает с места ДТП. Коллеги пострадавшего бросаются за нарушителем в погоню. Далее регистратор в патрульной машине зафиксировал гонки по ночному городу. Водителя задержали.

За рулём сидела 15-летняя школьница, дочь влиятельного бизнесмена. Девушка оказалась пьяна, она избежала наказания, поскольку не достигла возраста привлечения к административной ответственности. Ura.ru, ссылаясь на анонимный источник в правоохранительных органах , сообщает, что автоинспекторы пытались скрыть факт аварии за крупную взятку. Несмотря на то, что сбитый автоинспектор, получил серьёзные травмы, в больнице он попытался скрыть своё место работы, сообщает портал 74.ru. В результате штраф выписали матери школьницы за нахождение дочери в нетрезвом состоянии.