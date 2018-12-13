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Наезд школьницы на гаишника попал на видео 

Рамблер 44 минуты назад
В сети появилось видео ДТП, в котором 15-летняя девушка за рулём "Мерседеса" сбила сотрудника ДПС прямо на проезжей части. Авария произошла 17 ноября в Челябинске на автодороге «Меридиан», рапортует региональное управление Следственного комитета.
На записи видно, как автоинспектор, дежуривший на обочине проезжей части, намеревается остановить автомобиль. Однако "Мерседес" сбивает полицейского и уезжает с места ДТП. Коллеги пострадавшего бросаются за нарушителем в погоню. Далее регистратор в патрульной машине зафиксировал гонки по ночному городу. Водителя задержали.
За рулём сидела 15-летняя школьница, дочь влиятельного бизнесмена. Девушка оказалась пьяна, она избежала наказания, поскольку не достигла возраста привлечения к административной ответственности. Ura.ru, ссылаясь на анонимный источник в правоохранительных органах, сообщает, что автоинспекторы пытались скрыть факт аварии за крупную взятку. Несмотря на то, что сбитый автоинспектор, получил серьёзные травмы, в больнице он попытался скрыть своё место работы, сообщает портал 74.ru. В результате штраф выписали матери школьницы за нахождение дочери в нетрезвом состоянии.
Делом уже заинтересовалась региональная прокуратура, сообщается на сайте ведомства. В отношении нескольких полицейских решается вопрос о возбуждении уголовного дела за превышение должностных полномочий.
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