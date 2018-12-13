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В Сибири контейнер сорвался с прицепа грузовика и раздавил двух человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель "Hyundai" c груженым полуприцепом, пытаясь уйти от столкновения с "Лада Приора" на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, опрокинул контейнер, и тот раздавил двух человек из отечественного авто, сообщает краевой главк МВД.
По данным главка, инцидент произошел на 985 километре автодороги Р-255 "Сибирь".
По предварительной информации, водитель автомобиля "Лады" двигался со стороны Красноярска и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовой автомобиль "Hyundai" с полуприцепом.
"Избегая столкновения, водитель "Hyundai" допустил падение груза — металлического контейнера — из полуприцепа на легковой автомобиль. В результате происшествия водитель и пассажир "Лады" погибли", — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются личности погибших и обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая беспрепятственное движение автотранспорта.
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