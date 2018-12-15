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Трамвай сошел с рельсов в Лиссабоне. Пострадали 28 человек 

360tv.ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Не менее 28 человек, в том числе двое детей, пострадали в Лиссабоне из-за схода трамвая с рельсов. Об этом сообщило местное издание Publico.
Авария произошла около шести часов вечера (21:00 по Москве) в пятницу, 14 декабря, в столичном районе Лапа.
После неудачного торможения трамвай повернулся и опрокинулся. В результате легкие травмы получили 28 человек. Пассажирам пришлось вытаскивать из-под трамвая двоих детей из Великобритании.
На место происшествия прибыло больше 50 пожарных и спасателей, но серьезные травмы пассажиры не получили. Их направили в ближайшие больницы для осмотра.
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