Трамвай сошел с рельсов в Лиссабоне. Пострадали 28 человек

Не менее 28 человек, в том числе двое детей, пострадали в Лиссабоне из-за схода трамвая с рельсов. Об этом сообщило местное издание Publico.

Авария произошла около шести часов вечера (21:00 по Москве) в пятницу, 14 декабря, в столичном районе Лапа.

После неудачного торможения трамвай повернулся и опрокинулся. В результате легкие травмы получили 28 человек. Пассажирам пришлось вытаскивать из-под трамвая двоих детей из Великобритании.

На место происшествия прибыло больше 50 пожарных и спасателей, но серьезные травмы пассажиры не получили. Их направили в ближайшие больницы для осмотра.