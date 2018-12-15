В ДТП в Пензенской области пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы разной степени тяжести в ДТП с участием легкового автомобиля в Пензенской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

"По предварительной информации, в ДТП пострадали четыре мужчины. Все они доставлены на обследование в медицинское учреждение", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что ДТП случилось 15 декабря около 06:00 мск в Городищенском районе Пензенской области.