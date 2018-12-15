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В ДТП в Пензенской области пострадали четыре человека 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека получили травмы разной степени тяжести в ДТП с участием легкового автомобиля в Пензенской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
"По предварительной информации, в ДТП пострадали четыре мужчины. Все они доставлены на обследование в медицинское учреждение", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что ДТП случилось 15 декабря около 06:00 мск в Городищенском районе Пензенской области.
По предварительной информации, автомобиль Toyota следовал по полю, съехал в овраг и ударился о землю.
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