Московская модель, бывшая сожительница хоккеиста Овечкина, скрывается от полиции после ДТП с беременной женщиной. Так утверждают потерпевшие в аварии. Подробности скандальной истории приводит издание Starhit.
По данным СМИ, модель Валерия Соколова устроила 6 декабря аварию на Новорижском шоссе, выехав на встречку. Потерпевшая сторона считает, что виновница скрывается от полиции и мешает расследованию. В частности, родственники водителя пишут в соцсетях, что Соколова «вылетела на встречную полосу движения на иномарке и совершила лобовое столкновение».
«В машине ехал мой брат и его беременная жена, которая находится на последних неделях беременности. Виновница аварии скрылась с места ДТП, и по сей день полиция не может ее найти, несмотря на огласку всех СМИ», — пишет Юлия, сестра пострадавшего водителя.
По ее словам, Валерия Соколова не хочет возмещать материальный ущерб в полмиллиона рублей и отвечает потерпевшим по телефону, что с ними «кто-то свяжется».
СМИ сообщают, что 31-летняя Валерия Соколова была подругой хоккеиста Александра Овечкина, но их отношения длились недолго. Якобы хоккеист узнал, что модель занималась эскортом, и порвал с нею. После этого Валерия вышла замуж за турецкого подданного и родила ему ребенка.