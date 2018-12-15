Сестра участника ДТП с моделью Соколовой сделала заявление

Московская модель, бывшая сожительница хоккеиста Овечкина, скрывается от полиции после ДТП с беременной женщиной. Так утверждают потерпевшие в аварии. Подробности скандальной истории приводит издание Starhit.

По данным СМИ, модель Валерия Соколова устроила 6 декабря аварию на Новорижском шоссе, выехав на встречку. Потерпевшая сторона считает, что виновница скрывается от полиции и мешает расследованию. В частности, родственники водителя пишут в соцсетях, что Соколова «вылетела на встречную полосу движения на иномарке и совершила лобовое столкновение».

«В машине ехал мой брат и его беременная жена, которая находится на последних неделях беременности. Виновница аварии скрылась с места ДТП, и по сей день полиция не может ее найти, несмотря на огласку всех СМИ», — пишет Юлия, сестра пострадавшего водителя.

По ее словам, Валерия Соколова не хочет возмещать материальный ущерб в полмиллиона рублей и отвечает потерпевшим по телефону, что с ними «кто-то свяжется».